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Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz: Her sabah vücudumu morartıp…

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, InStyle dergisine verdiği röportajda Los Angeles’ta aldığı oyunculuk eğitimini anlattı

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz: Her sabah vücudumu morartıp…

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'i verdiği röportajda, oyunculuk eğitimi hakkında konuştu.

Deniz; Amerika’daki oyunculuk eğitimiyle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulunurken şunları söyledi:

“Bir arkadaşımla ‘Dolores' adlı oyunu sahneledim. Oyuncu koçumuz her gün Dolores olarak sınıfa gelmemi istedi.

Ben de her sabah Dolores olarak uyandım; makyajla vücuduma morluklar yapıp, yıpranmış kıyafetler giyerek 08.30'daki derse gittim.”

PİPPİ OLMAK İSTERDİM

Deniz "Bir roman kahramanı olsaydınız bu hangi karakter olurdu veya olmasını isterdiniz" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Küçükken Uspenski’nin Fedor Amca kitabındaki traktör olmak isterdim, yemek yiyerek çalışırdı, ben de çok yerdim küçükken. Astrid Lindgren’in Pippi Uzun Çorap kitabındaki Pippi olmak isterdim. Şekerle beslenip, maymunu ve mutfakta beslediği atıyla aklımı çeldiği için. Bir süre çizgili çorapla dolaşmıştım. Hala çocukluğumdaki isteğim devam ediyor."

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