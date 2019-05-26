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Çukur görkemli bir galayla sezona veda ediyor! Çukur 2. sezon finali gala gecesi ne zaman yayınlanacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 26.05.2019 23:39 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur, sezon finalini muhteşem bir gala gecesiyle taçlandırıyor. Çukur'un sevilen oyuncuları kırmızı halıda göz kamaştıracak.

Çukur görkemli bir galayla sezona veda ediyor! Çukur 2. sezon finali gala gecesi ne zaman yayınlanacak?

Ekranların fenomen dizisi Çukur, "Çukur'da Umut Var" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kanserli çocuklara moral ve umut olacak.

Toygar Işıklı ve sürpriz Çukur oyuncuları, Adamlar, Ender Balkır, Heja ve Şam, Hidra ve Saki, Kubilay Aka ile Ozan Doğulu, Melek Mosso, MRF, Doğan Duru (Redd), Zeynep Bakşi Karatağ ve Ercan Kesal ile Nida Ateş gibi pek çok müzisyen ve de oyuncunun, dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekleri konserle başlayacak gala Ebru Akel Sancak'ın sunuculuğunda gerçekleşecek. Sürprizlerle dolu sezon finali öncesi, Çukur'un sevilen şarkıları birlikte söylenecek.

Aras Bulut İynemli ve Ercan Kesal da verdikleri mesajla herkesi bu unutmaz geceye davet etti. İynemli özel gecede sahneye çıkıp bir şarkı söyleyecek. Usta oyuncu Kesal ise bir türkü seslendirecek. Çukur sezon finali gala gecesi 27 Mayıs Pazartesi akşamı canlı yayınla saat 20.00'de Show TV'de olacak.

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