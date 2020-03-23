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Çukur oyuncularından Çukur Evde sürprizi! Ünlü oyuncularından YouTube özel yayını

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2020 22:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen ve yeni bölümü yayınlanmayan fenomen dizi Çukur'un oyuncuları internet üzerinden hayranlarıyla buluştu. Çukur Evde isimli yeni konseptte Çukur'un oyuncuları görüntülü olarak birbirleriyle sohbet etti. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de dizi çekimleriyle ilgili bilgi verdi.

Çukur oyuncularından Çukur Evde sürprizi! Ünlü oyuncularından YouTube özel yayını

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Ay Yapım dizi çekimlerini durdurdu. Fenomen dizi Çukur'un çekimleri de bir hafta önce iptal edilmişti. Yetkililerin evde kalın çağrısına uyan Çukur'un oyuncuları da günlerini evlerinde geçiriyor. Yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle Çukur oyuncuları da 'Çukur Evde' isimli projeyle hayranlarıyla YouTube üzerinden buluştu.
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Çukur'un senaristi Gökhan Horzum, oyuncular Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kadir Çermik, Berkay Ateş, Damla Sönmez, Kubilay Aka ve Hazal Subaşı video konferans yöntemiyle birbirleriyle görüntülü sohbet ettiler ve günlerinin nasıl geçtiğini anlattılar.

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Çukur Evde 1. bölümü de, 23 Mart Pazartesi akşamı Çukur'un resmi YouTube kanalından yayınlandı.

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"ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLAR BİLMİYORUZ"

İlk yayının moderatörü olan Aras Bulut İynemli seyircilerin merak ettiği soruyu da yanıtladı. Çukur çekimlerinin yeniden ne zaman başlayacağını bilmediğini söyleyen Aras Bulut İynemli, "Herkesin evde olduğu dönemde Çukur ekibi olarak bir araya gelip size böyle bir şey hazırlamak istedim. Çekimler geçen hafta durdurulmuştu, ekip arkadaşlarımı çok özledim. Bir haftadır çekim yapmıyoruz. Ne kadar yayında olamayacağımız şu anki şartlarda bilemiyoruz. Herkes eve kalsın diyoruz çünkü alabileceğimiz en büyük tedbirin bu olduğunu biliyoruz" dedi.


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