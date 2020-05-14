Çukur sezon finali mi yaptı? Show TV ve Ay Yapım'dan flaş karar! Çukur yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur'un akıbeti belli oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Çukur dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar, Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölüm çekimleri sürerken, Ay Yapım ise salgının ardından çekimlerine ara verdiği Çukur'a erken final yaptırdı.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV ve Ay Yapım'ın aldığı karara göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezon çekimlerine ise Ağustos ayında başlanacak. Fenomen dizi Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Çukur'a son olarak ünlü oyuncu Barış Arduç da katılmıştı.





