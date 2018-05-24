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Çukur sezon finali tarihi belli oldu! Çukur'dan seyircili final sürprizi

ÇUKUR HABERLERİ  | 24.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un sezon finali tarihi belli oldu. 11 Haziran Pazartesi günü ekrana gelecek olan Çukur dizisi finalinde ise oyuncularla birlikte seyircili gösterim olacak.

Çukur sezon finali tarihi belli oldu! Çukur'dan seyircili final sürprizi

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal’ın rol aldığı, Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Çukur’un sezon finali, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenecek ‘Çukur Otizmin Farkında’ gecesinde, izleyiciler dizinin finalini oyuncularla seyredecek. Etkinlikte ayrıca ‘Çukur’un müziklerine imza atan Toygar Işıklı, Allame, Cem Adrian, Eypio ve Gazapizm gibi isimler de sahne alacak.

ÇUKUR'DAN UNUTULMAZ SEZON FİNALİ
Başladığı günden bu yana her hafta en çok konuşulan yapım olan 'Çukur', unutulmaz bir sezon finaline imza atmaya hazırlanıyor. "Çukur Otizmin Farkında" sloganıyla otizm konusunda farkındalığın artmasına destek olan 'Çukur', bu hedefini 11 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleşecek büyük sezon finali gecesi ile bir adım ileri taşıyacak. Haliç Kongre Merkezi'nin ev sahipliğini yapacağı etkinlikte izleyiciler dizinin sezon finalini oyuncularla beraber izlerken 'Çukur'un dillere pelesenk olan şarkılarını da ünlü müzisyenlerin kendilerinden dinleme fırsatı yakalayacaklar. Pek çok sürprizin yaşanacağı Çukur Sezon Finali Gala Gecesi biletlerinden elde edilecek gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı'na aktarılacak. Bu büyük gecenin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

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