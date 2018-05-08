Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

5 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin son bölümünde, Yamaç'ın koruması Cemil, İdris Koçovalı tarafından Saadet ile istemediği bir evlilik yapmak üzereyken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu düğünün olmamasını en çok isteyenlerden biri olan Cemil, son kez Ayşe'nin karşısına çıkıp kaçmayı teklif ediyor. Ne olursa olsun Ayşe'siz gitmeyeceğini söyleyen Cemil'in Selim'le olmazsa da İdris ile konuşacağını duyan Ayşe, hiç düşünmeden saksı ile Cemil'e vuruyor. Terasta yatan Cemil'i gören Selim, Ayşe'den duyduklarından sonra hiç düşünmeden Cemil'i boğuyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aliço aradığı adamı buldu. Aliço, Meliha Sancaklı'yı ararken Şaner Banlıdere'ye ulaşıyor. Kısa bir sohbetten sonra Aliço, Şaner'e Meliha'ya ne olduğunu soruyor. Meliha'ya neler olduğunu öğrenen Aliço en sonunda öldüğünü duyunca şoka giriyor. Öldürenin ise Koçovalı İdris olduğunu duyunca daha da şok oluyor.

Anıl ile ilgili her şeyi öğrendikten sonra çılgına dönen Yamaç soluğu Sena'nın yanında alıyor. Öfkesinden kendine hakim olamayan Yamaç, Sena'dan hesap soruyor. Yamaç, Sena'ya kendisine haber vermediği için ve Vartolu'dan mal aldığı için kızıyor. Bir anda ayağa kalkıp nefes nefese kalan Sena, birini öldürdüğünü söylemeye çalışırken sinir krizi geçirmeye başlıyor.