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Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

ÇUKUR HABERLERİ  | 08.05.2018 02:06 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin 7 Mayıs Pazartesi yayınlanan 28. bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Çukur son bölümde, Cemil aşık olduğu Selim'in eşi Ayşe'nin odasına girerek birlikte kaçmayı teklif etti ve kabul etmezse İdris ile konuşacağını söyledi. Bunun üzerine Ayşe Cemil'e vurdu. Terasta yatan Cemil'i gören Selim, Ayşe'den duyduklarından sonra hiç düşünmeden Cemil'i boğdu. Böylece Çukur'da Cemil'i canlandıran Tolga Sala, sezon finaline 5 bölüm kala diziden ayrılmış oldu.

Çukur son bölümde Cemil öldü mü? Şoke eden final sahnesi

5 bölüm sonra sezon finali yapacak olan Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin son bölümünde, Yamaç'ın koruması Cemil, İdris Koçovalı tarafından Saadet ile istemediği bir evlilik yapmak üzereyken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu düğünün olmamasını en çok isteyenlerden biri olan Cemil, son kez Ayşe'nin karşısına çıkıp kaçmayı teklif ediyor. Ne olursa olsun Ayşe'siz gitmeyeceğini söyleyen Cemil'in Selim'le olmazsa da İdris ile konuşacağını duyan Ayşe, hiç düşünmeden saksı ile Cemil'e vuruyor. Terasta yatan Cemil'i gören Selim, Ayşe'den duyduklarından sonra hiç düşünmeden Cemil'i boğuyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aliço aradığı adamı buldu. Aliço, Meliha Sancaklı'yı ararken Şaner Banlıdere'ye ulaşıyor. Kısa bir sohbetten sonra Aliço, Şaner'e Meliha'ya ne olduğunu soruyor. Meliha'ya neler olduğunu öğrenen Aliço en sonunda öldüğünü duyunca şoka giriyor. Öldürenin ise Koçovalı İdris olduğunu duyunca daha da şok oluyor.

Anıl ile ilgili her şeyi öğrendikten sonra çılgına dönen Yamaç soluğu Sena'nın yanında alıyor. Öfkesinden kendine hakim olamayan Yamaç, Sena'dan hesap soruyor. Yamaç, Sena'ya kendisine haber vermediği için ve Vartolu'dan mal aldığı için kızıyor. Bir anda ayağa kalkıp nefes nefese kalan Sena, birini öldürdüğünü söylemeye çalışırken sinir krizi geçirmeye başlıyor.

Çukur'daki büyük kavgadan sonra İdris, Yamaç ve Vartolu'yu kahvede karşısına dikiyor. Kavganın hesabını oğullarıdan soran İdris, tokatı basıyor. Bir daha böyle şeylerin asla olmaması gerektiğini söyleyen İdris, oğullarını kahveden kovuyor. Vartolu'yu özel olarak uyaran İdris, akşamki düğünde bir şey yapmaması gerektiğini söylüyor.
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor.

“Çukur”un merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR'UN CEMİL'İ TOLGA SALA KİMDİR?
Tolga Sala, 18 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi mezun olan Tolga Sala, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan’ın başrollerini paylaştığı Diriliş Ertuğrul’un 2014 sezonunda Hamza Alp karakterine hayat vermişti. Geçtiğimiz dönemlerde Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizileri ile adını duyuran genç oyuncu, son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile hafızalara kazındı. Abisini öldüren Selim'in yanında çalışan Cemil, kadroya 15 bölüm dahil olmuştu.


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