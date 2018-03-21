Çukur'un 21. bölümündeki hata izleyenleri şaşkına çevirdi

Herkesin severek takip ettiği Çukur dizisindeki bu hata gözlerden kaçmadı.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar, "Bu da Soru mu Şimdi?" başlıklı yazısında o anları yazdı.

İşte o yazı:"Son zamanlarda izlediğim en iyi, bölümdü. 'Çukur' (Show TV) saatte 100 km hıza 5 saniyede çıkan bir araba gibi gözlerimin önünden kaydı gitti. Bölümün finalinde Koçovalı kardeşlerin Baykal'a yaşattıkları şokla izleyenler arasında da şoke olmayan kalmış mıdır?

O nasıl bir ölüm halayıydı öyle? Çok güldüm. Neyse. Müzikal tadında geçen dizide kafama takılan bir soru vardı. Selim, Vartolu ile işbirliği yaparak ağabeyi Kahraman'ı öldürtmedi mi? Bu durumda niçin Vartolu'ya 'Ağabeyimi neden öldürdün?' diye sordu.

Biraz ağır bir unutkanlık değil miydi bu? Ben unutmadım, sanırım izleyici de bu sorunun yanıtını unutmamıştır. Sen cinayete ortaklığını ne zaman unuttun Selim?"