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Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2020 02:45 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi Menajerimi Ara'nın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta ünlü isimlerin konuk oyuncu olarak rol aldığı Menajerimi Ara'nın 6. bölümünde, ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu konuk olacak. Rıza Kocaoğlu, Çukur dizisindeki karakteri Aliço ile Menajerimi Ara izleyicisinin karşısına çıkacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 6. bölümümden ilk fragman yayınlandı. Menajerim Sensin dizisinin yeni bölümünde Rıza Kocaoğlu, Çukur'da canlandırdığı Aliço karakteriyle rol alacak.

aliço

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ego Ajans, Kıraç’ın ayrılık haberi ile çalkalanmaktadır. Feris, Çınar ve Peride, kendilerini sırtlarından bıçaklanmış gibi hissederler. Kıraç’ın işlerini toparlayana kadar bir süre daha ofise gelip gideceği anlaşıldığında iş arkadaşları ona hayatı dar etmeye karar verir.

Bu sırada Kıraç’ın oyuncusu Şükran Ovalı bebeği doğduktan sonra ara verdiği sektöre dönmek ister. Ancak hem bebeğine bakmak hemde kariyeri için yeni adımlar atmak sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Barış ve Beren’e beraber oynayabilecekleri bir film teklifi gelir. Bu proje için Beren aşırı heyecanlanır. Barış ise Dicle’nin fikrini almak ister.

Çınar, Jülide’ye bir dizide küçük bir rol ayarlar. Havalara uçan Jülide’yi ne yazık ki kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kıraç, sırrını ajanstakilere söyleyenin Dicle olduğunu öğrendiğinde çok öfkelenir. Kıraç ve Dicle yine karşı karşıya kalır.

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