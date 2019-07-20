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Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Şampiyon dizisinde hangi rolde oynayacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 20.07.2019 03:03 | Son Güncelleme

TRT1’in yeni sezon için hazırladığı iddialı dizi Şampiyon’un kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Son olarak Çukur'da Çeto karakterini canlandıran başarılı oyuncu Erkan Avcı, iddialı dizi Şampiyon'un kadrosuna katıldı.

Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Şampiyon dizisinde hangi rolde oynayacak?

Tolgahan Sayışman, Emir Özyakışır ve Erdal Özyağcılar’ın başrollerde oynayacağı, TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizisi Şampiyon'un kadrosu genişliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını BSK Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturduğu dizinin kadrosuna Erkan Avcı da katıldı. Erkan Avcı, dizide Zafer karakterini canlandıracak.

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Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme aldığı Şampiyon dizisinin kadrosunda Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı, Bahar Süer ve Emir Özyakışır yer alıyor. Bahar Süer ise dizide, Kafkas'ın (Tolgahan Sayışman) yengesi Mücella karakterine hayat verecek.

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Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şampiyon dizisi Eylül ayında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak.

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şampiyon Erkan Avcı şampiyon dizisi

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