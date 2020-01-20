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  4. Çukur'un Cumali'si Necip Memili evlendi

Çukur'un Cumali'si Necip Memili evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:38 | Son Güncelleme

Çukur dizisinde 'Cumali' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile evlendi.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili evlendi

Sade bir tören ile dünyaevine giren Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu çiftini, mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı.

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Ortaköy'de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı. Defne Samyeli nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Necip Memili evlilik haberini çekilen bir fotoğrafla duyururken altına "bir ömre bedel" notunu düştü.

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Didem Dayıcıoğlu, dünyaca ünlü bir moda dergisinde editörlük yapıyor.

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Yılbaşında sevgilisi ile Roma'ya giden Necip Memili, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "aşk..." notunu düşerek ilişkilerini takipçilerine duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
didem dayıcıoğlu, necip memili,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o degilde bu defne beni benden alıyor
güzel kadınmış Allah sahibine bağışlasın
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