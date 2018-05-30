Çukur'un fenomen karakteri Selim için ilginç analiz! 'Selim'i harcarsanız...'

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Harcarsınız İzlemem" başlıklı yazısı şöyle:

"Şunu anlamak isterim. 'Çukur' (Show TV) dizisinde iyi kötü tüm karakterlerin bir zekası var. Düşünme yeteneği, kuşkuculuğu, fantezi dünyası filan...

Zaten kafası çalışmayanlar bir ya da iki bölüm boy gösterip diziden çekip gittiler. Buraya kadar tamam. Ama kimse bana 'siz hepiniz ben tek' diyebilecek kadar cesur 'Selim'in IQ derecesine sahipmiş gibi gelmedi. Ne 'Yamaç', ne 'Vartolu', ne 'Beyefendi' ne de artık aklınıza kim gelirse.

Adam entrikalarıyla zeka küplerinin tamamını kırdı. O kafa hayırlı işlere çalışsaydı sanırım dünya şimdi Amerikalı mucit iş adamı Elon Musk yerine 'Çukur' mahallesinden çıkan 'Selim Koçovalı'nın Mars'a gönderdiği arabayı konuşurdu. Haksız mıyım?

Not: Önümüzdeki bölümde Selim'i harcarsanız hatırım kalır. Valla daha da Çukur'a gelmem!"



PARTNER Saray bu görüntülerden korktu