Çukur'un Meke'si Aytaç Uşun evlendi! İşte düğünden kareler

Doksanlar, Kalp Atışı, Çukur, Üç Kuruş ve Duy Beni gibi projelerde rol alan Aytaç Uşun ile oyuncu ve yoga eğitmeni Şirin Kılavuz nikah masasına oturdu. Beykoz'daki kır düğünde nikah masasına oturan çifti, oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Rıza Kocaoğlu, Nesrin Cavadzade, Onur Büyüktopçu, Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay ile Hande Soral- İsmail Demirci çifti de arkadaşlarını bu mutlu gününde çiftin yanında oldu.

Uşun ve Kılavuz'un gece boyunca verdiği pozlar da sosyal medyada gündem oldu. Çift, düğünde nikah şekeri dağıtmak yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulundu.



