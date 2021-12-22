Çukur’un Nehir’i Hazal Subaşı fotoğraflarıyla yaktı geçti

Başrolünü Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstengil gibi oyuncuların paylaştığı Çukur dizisinde canlandırdığı deli dolu Nehir karakteriyle hafızalara kazınan Hazal Subaşı, diziden ayrıldıktan sonra rotasını dijital projelere çevirdi. Instagram’da bir milyon takipçisi olan güzel isim son paylaşımıyla hayranlarından tam puan aldı.

Hazal Subaşı, Gain’de yayınlanan Bizi Ayıran Çizgi dizisinde rol aldı. Genç oyuncu ve manken önümüzdeki günlerde iki yeni dijital projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hazal Subaşı’nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım binlerce beğeni ve hayranlarından övgü dolu sözler topladı.

