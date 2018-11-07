Çukur'un Selim’i Öner Erkan'ın sevgilisi bakın kimmiş!

“Çukur” dizisinin Selim’i Öner Erkan’ın Akmerkez’de görüntülendiği genç kadının kimliği ortaya çıktı.

Öner Erkan geçen cuma günü Akmerkez’de görüntülenmiş, muhabirlere “Telefondayım, sonra konuşalım. Yemeğe geldik” diyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaşmıştı.

Yüzünü gizleyen kadının ünlü manken ve oyuncu Beril Kayar olduğu ortaya çıktı.

Çift, yaz başından beri beraber.

'TEK EŞLİLİĞE İNANMIYORUM'

Beril Kayar Didem Soydan ile verdiği cesur pozlarla biliniyor... Güzel oyuncu, "Aşk tanımınız ne?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Sonsuz aşka ve tek eşliliğe inanmıyorum. İnsan, hayvan içgüdülerine sahip bir varlık. Tek eşli olmak insan doğasına aykırı. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bazen kendimizi baskılıyoruz ya da kulağa romantik gelen 'sonsuz aşk' gibi kavramlara inanmak istiyoruz. Fakat şu açık: İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayabilmesi ve anlaşabilmesi hayal bile değil. Ütopik, inandırıcı gelmiyor"



