Çukur'un son bölümünde çalan şarkı ne?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un son bölüm sosyal medyayı salladı. Dizide Sena'ya hayat veren Dilan Deniz Çiçek ve kötü adam Mahsun yani Berkay Ateş diziye veda etti.
Yamaç Sena'yı buldu ama hikaye pek de iyi bitmedi. Sena'nın ölümü ve Yamaç'ın Sena'ya veda sahnesi olay oldu. O sahnede çalan şarkı ise çok merak edildi.
Çukur'un son bölümünde çalan şarkı Redd grubunun eski albümünden "Nefes Bile Almadan" şarkısıydı.
Çukur'a damga vuran şarkılar
Redd - Nefes bile almadan...
Çukur'un son bölümüne Sena'nın ölümü damga vurdu. İzleyenleri ağlatan sahnelere eşlik eden şarkılar da bir o kadar gündem oldu. Onlardan biri de Redd grubunun "Nefes Bile Almadan Seviyorum" seni parçasıydı.
Melek Mosso - Keklik Gibi
2. sezon 16. bölüm
Çukur 60. bölüm / 2. sezon 27. bölüm
Ender Balkır - Ruhumda Sızı
2. sezon 16. bölüm
Eypio - Gömün Beni Çukura
Eypio dizide çalan şarkıları için, "Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı" diyor.
Kubilay Aka & Hayko Cepkin - Gamzendeki Çukur
Melek Mosso - Hiç Işık Yok
Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni
Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar
Gazapizm & Cem Adrian - Kalbim Çukurda
Can Güngör - Yalnız Ölmek
Ümit Besen - Nikah Masası
Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
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