Çukur'un son bölümünde çalan şarkı ne?

Yamaç Sena'yı buldu ama hikaye pek de iyi bitmedi. Sena'nın ölümü ve Yamaç'ın Sena'ya veda sahnesi olay oldu. O sahnede çalan şarkı ise çok merak edildi.

Çukur'un son bölümüne Sena'nın ölümü damga vurdu. İzleyenleri ağlatan sahnelere eşlik eden şarkılar da bir o kadar gündem oldu. Onlardan biri de Redd grubunun "Nefes Bile Almadan Seviyorum" seni parçasıydı.

Eypio - Gömün Beni Çukura

Eypio dizide çalan şarkıları için, "Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı" diyor.