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Çukur'un son bölümünde çalan şarkı ne?

DİZİ HABERLERİ  | 09.04.2019 11:05 | Son Güncelleme

Çukur'un son bölümünde Sena'nın ölümü; Yamaç'ın Sena'ya vedası izleyenleri ağlattı. Çukur dizisinde o anlarda çalan şarkı ise herkesi merak ettirdi.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un son bölüm sosyal medyayı salladı. Dizide Sena'ya hayat veren Dilan Deniz Çiçek ve kötü adam Mahsun yani Berkay Ateş diziye veda etti.

Yamaç Sena'yı buldu ama hikaye pek de iyi bitmedi. Sena'nın ölümü ve Yamaç'ın Sena'ya veda sahnesi olay oldu. O sahnede çalan şarkı ise çok merak edildi.

Çukur'un son bölümünde çalan şarkı Redd grubunun eski albümünden "Nefes Bile Almadan" şarkısıydı.

Çukur'a damga vuran şarkılar

Redd - Nefes bile almadan...

Redd - Nefes bile almadan...
Çukur'un son bölümüne Sena'nın ölümü damga vurdu. İzleyenleri ağlatan sahnelere eşlik eden şarkılar da bir o kadar gündem oldu. Onlardan biri de Redd grubunun "Nefes Bile Almadan Seviyorum" seni parçasıydı.

Melek Mosso - Keklik Gibi

Melek Mosso - Keklik Gibi
2. sezon 16. bölüm Çukur 60. bölüm / 2. sezon 27. bölüm

Ender Balkır - Ruhumda Sızı

Ender Balkır - Ruhumda Sızı
2. sezon 16. bölüm

Eypio - Gömün Beni Çukura

Eypio - Gömün Beni Çukura
Eypio dizide çalan şarkıları için, "Çukur’un dünyası yabancı olmadığım bir dünya. Bir Zeytinburnu çocuğu olarak Zeytinburnu da benim çukurum. Şarkıyı yazarken kendi mahallemi düşündüm. Şarkıyı herkes çok sevdi ve dizi için iyi bir fon oldu. ‘Çukur’ rap müziğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için de iyi bir platform oldu. İnsanlar bir şarkı ile ne kadar çok şey anlatılabildiğini gördü. Dizi sokakta geçince sokağın müziği olmazsa olmazdı" diyor.

Gazapizm - Heyecanı Yok

Gazapizm - Heyecanı Yok

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Ceylan Ertem - Zalım

Ceza - Türk Marşı

Ceza - Türk Marşı

Musa Eroğlu - Mihriban

Musa Eroğlu - Mihriban

Kubilay Aka & Hayko Cepkin - Gamzendeki Çukur

Kubilay Aka & Hayko Cepkin - Gamzendeki Çukur

Melek Mosso - Hiç Işık Yok

Melek Mosso - Hiç Işık Yok

Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni

Barış Manço - Alla Beni Pulla Beni

Allame - Kısır Döngü

Allame - Kısır Döngü

Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar

Cengiz Özkan - Bir Ay Doğar

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Gazapizm & Cem Adrian - Kalbim Çukurda

Can Güngör - Yalnız Ölmek

Can Güngör - Yalnız Ölmek

Ümit Besen - Nikah Masası

Ümit Besen - Nikah Masası

Replikas - Yaş Elli

Replikas - Yaş Elli

Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın

Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın

Ali Baran - Mihriban

Ali Baran - Mihriban
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