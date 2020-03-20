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Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz diziden neden ayrıldığını açıkladı!

DİZİ HABERLERİ  | 20.03.2020 23:23 | Son Güncelleme

Çukur'da Timsah Celil karakterini canlandıran oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Ahmet Melih Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Çukur'dan neden ayrıldığını açıkladı.

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'a damga vuran karakterlerden olan Timsah Celil geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği ölmüştü. Yamaç'ın intimak almak için vurduğu Timsah Celil'in Çukur macerası sona ermişti. Dizide Celil'i canlandıran Ahmet Melih Yılmaz de Çukur'dan neden ayrıldığını Instagram'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

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9 bölüm boyunca sahnesinin olmamasından dolayı yapım şirketine sete çıkmayacağını söylediğini belirten oyuncu, yapımın karakteri birkaç bölüm sonra öldüreceğini belirtmesi sonrası oyuncu ise hemen öldürmesini talep ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Melih Yılmaz, Çukur, timsah celil,

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