MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dansı olay oldu! Yorum yağdı

Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dansı olay oldu! Yorum yağdı

01.06.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çukur'un oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklayarak Meli Bendeli ismini almıştı. TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken Bendeli, mini etekli kıvrak dansıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncuya sosyal medyadan yorum yağdı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı.

Haber.00_00_30_16.Still023

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu. TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, son paylaşımında evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı. Bendeli'ye gelen 'Senin o hanım hanım oynamalarını sevsinler' yorumu dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2022-06-01 123209

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'I AĞLATMIŞTI!

Ünlü oyuncu Armağan Çağlayan'la röportajında "Ona ben 'travesti olacağım' diye mesaj attım. Arkandayım dedi, yanımda olacaktın dedi. Ben önüme baktım. Böyle olmamın kendisiyle alakası yok. Geç kalmamın alakası var. O yüzden önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum" dedi.

Ahmet Melih Yılmaz sözleriyle Armağan Çağlayan'ı ağlattı! Ahmet Melih Yılmaz sözleriyle Armağan Çağlayan'ı ağlattı! "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serenay Sarıkaya çömelerek poz verdi! Dekoltesiyle yaktı geçti...Serenay Sarıkaya çömelerek poz verdi! Dekoltesiyle yaktı geçti...
Tuğçe Kazaz şeriatla ilgili sözleriyle gündem oldu!Tuğçe Kazaz şeriatla ilgili sözleriyle gündem oldu!
'Gelinim Olur musun?' ile ünlenmişti! Kötü haber'Gelinim Olur musun?' ile ünlenmişti! Kötü haber
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay gönderme

Bebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay gönderme

"Haddini bil! Medya maymunu" Sosyal medyada şeriat kavgası

"Haddini bil! Medya maymunu" Sosyal medyada şeriat kavgası

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

İlginizi Çekebilir

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.