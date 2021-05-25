Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleğini öğrenince inanamayacaksınız

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İçerde, Çukur gibi Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarında boy gösteren Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleğini duyan şaşıp kaldı.

Show Tv’nin fenomen yapımı Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakterine kısa süre içinde veda etmeye hazırlanıyor. Genç oyuncunun hayranları şimdiden Aras Bulut İynemli’nin sıradaki projesini heyecanla bekliyor.

ARAS BULUT İYNEMLİ’NİN MESLEĞİ

Aras Bulut İynemli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Uzun bir süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşayan oyuncunun hayatı, merak edilip araştırılıyor. Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunu.

