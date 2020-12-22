Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 21 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 21 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 22.12.2020 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çukur ve Uyanış Büyük Selçuklu yarışı... 21 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

21 Aralık 2020 Pazartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 21 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 21 Aralık 2020 Pazartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

21 Aralık Pazartesi akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 21 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu dizileri izleyicilerle buluştu. TV 8’de ise MasterChef Türkiye yarışma programı ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Şansımı Seveyim filmi yayınladı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" programından sonra Sefirin Kızı dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi “Yasak Elma" ekranlara geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Uyanış: Büyük Selçuklu" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise "MasterChef Türkiye" ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Çukur” dizisi yayınlandı.

21 ARALIK 2020 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 21 Aralık 2020 Pazartesi reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 21 Aralık Pazartesi total reyting rakamları açıklandı.

21 Aralık Pazartesi total reyting sıralaması** şöyle oldu;

  • Show TV’nin fenomen haline gelen dizisi Çukur totalde en çok izlenen program oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • TRT 1 ekranlarına gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.
  • Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber total reyting sıralamasına üçüncü sıradan girdi.
  • Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma ise dördüncü oldu.
  • ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programı en çok izlenenler listesine beşinci sıradan giriş yaptı.
  • Star TV ekranlarına gelen “Sefirin Kızı” dizisi altıncı sıradan listeye giriş yaptı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Uyanış: Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber,Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma, dördüncü sırada ise Çukur dizisini yeni bölümü yerini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Virüsü dinlemeden 2020 yılında evlenen ünlü isimler!Virüsü dinlemeden 2020 yılında evlenen ünlü isimler!
Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

Kraliyet ailesinin birbirinden ilginç kuralları!

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

'The Walking Dead'den ayrılmak felaket bir karar'

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Mehdi ve Zeynep kimdir? Dizi ve kitap arasındaki farklar...

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Hayatı boyunca cinsel ilişkiye girmeyen Salvador Dali...

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Diğer Haberler

Koronavirüs aşka engel olmadı! Pandemiye inat 2020 yılında dünya evine giren ünlü isimler

Virüsü dinlemeden 2020 yılında evlenen ünlü isimler!

Attığı her adım yakından takip edilen dünya liderlerinin favori yiyecekleri!

Dünya liderlerinin sevdiği yemekler!

Nar kırma geleneği nedir? 21 Aralık’ta neden nar kırılır? Nar kırma geleneği nasıl yerine getirilir? Saat kaçta nar kırılır?

21 Aralık nar kırma geleneği nedir?

Eşi evdeki çerçevelerin fotoğraflarını ‘Yıldız Savaşları’ filminin karakteriyle değiştirdi!

Eşinin fotoğraflarını ‘Yıldız Savaşları’ filmiyle değiştirdi

Yüzü diğer bebeklerden farklı olduğu için hastanede terkedilen bebeği hemşire ve eşi evlat edindi!

Yüzünden dolayı terk edilen bebeği evlat edindiler

Tüm köyü su bastıktan sonra 47 yıl boyunca tek başına yaşadı!

Terk edilmiş köyde 47 yıl tek başına yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.