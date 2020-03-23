Çukur yeni bölüm bu akşam var mı? Çukur 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Show TV 23 Mart Pazartesi yayın akışı

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur'un 23 Mart Pazartesi ekrana gelmesi beklenen 93. yeni bölümü ertelendi. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan Çukur'un yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV'nin 23 Mart Pazartesi akşamı yayın akışında ise Çukur yerine Enes Batur Gerçek Kahraman isimli film ekrana gelecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlem olarak dizi çekimleri durduruldu. Çukur setinin durmasıyla birlikte yeni bölüm yayını da iptal edildi. Çukur'un 93. yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yeni bölüm yayın tarihi Show TV tarafından açıklanacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.