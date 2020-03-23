Çukur yeni bölüm bu akşam var mı? Çukur 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Show TV 23 Mart Pazartesi yayın akışı

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Damla Sönmez, Nejat İşler ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur'un 23 Mart Pazartesi ekrana gelmesi beklenen 93. yeni bölümü ertelendi. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan Çukur'un yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV'nin 23 Mart Pazartesi akşamı yayın akışında ise Çukur yerine Enes Batur Gerçek Kahraman isimli film ekrana gelecek.
Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına önlem olarak dizi çekimleri durduruldu. Çukur setinin durmasıyla birlikte yeni bölüm yayını da iptal edildi. Çukur'un 93. yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yeni bölüm yayın tarihi Show TV tarafından açıklanacak.
Gazeteci Emir eline geçen ve Erdenet ailesi hakkında bulduğu tüm bilgileri Koçova ailesi ile paylaşıyor. Çağatay'ı yıkmakla Erdenet ailesinin yıkılamayacağını ve Erdenet ailesinin soyağacını gösteren gazeteci Emir olayın ciddiyetini gösteriyor.
Çukur'un içerisinde yaşamaya başlayan gazeteci Emir tüm gözlemlerini kaydetmeye başlıyor. Çukur'u baştan sona anlatan Emir yaptığı hataları ve Çukur'un tüm güzelliklerini birer birer anlatıyor. Çukur dövmesinin anlamını, içeride yer alan dayanışmayı, asıl amaçlarını ve Çukur'un nasıl bir aile olduğunu anlatan Emir pişmanlığını dile getiriyor.
Babası Cengizhan'dan gelecek telefonu bekleyen Arık Böke en sonunda istediği aramayı alıyor. Babasının aramasıyla üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu be
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