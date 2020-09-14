Çukur yeni bölümde neler olacak? Yamaç'ı vuran Cumali yeni bir devir açıyor! Çukur 95. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Çukur dizisi geçtiğimiz hafta ekrana gelen 4. yeni sezon ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Yamaç'ın babası İdris'i öldürdüğü anın görüntüleri ise Arık Böke Erdenet tarafından Cumali'ye gönderildi. Gerçekleri öğrenen Cumali ise kardeşi Yamaç'ı vurdu. Çukur'un 14 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 95. yeni bölümünde Yamaç hastanede ölüm kalım savaşı verirken, Cumali ise herkese meydan okuyarak artık mahallenin lideri olduğunu açıklıyor.
Çukur sokakları Yamaç’ın vurulma haberiyle çalkalanırken Koçovalılar’ı bekleyen tek kötü haber bu olmayacak.
Bütün aile önce Cumali’nin Yamaç’ı vurduğunu öğrendiğinde sonra da Cumali'nin söylediği gerçeklerle bir kez daha sarsılacak. Yamaç’ın vurulmasını bir fırsat olarak değerlendiren Cengiz Erdenet Arık’la işlerine devam edecek ancak bu kez yollarına hiç beklenmedik, gizemli biri tarafından taş konulacak.
Yamaç sürpriz bir isim tarafından kaçırılıp iyileştirilirken Cumali Çukur’da yeni bir devir açtığını ilan edecek.
Koçovalılar yeni haberlere alışmaya çalışırken Karaca kendi kaderini çizmeyi seçecek ve Azer’le birlikte hayatlarını değiştirecek bir karar alacaklar.
Yamaç mahallesinin artık onun mahallesi, evinin artık onun evi olmadığını fark ettiğinde vereceği karar merak konusu olacak.
Çukur, geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 6.04 izlenme oranı (rating), 16.74 izlenme payı (share) ile birinci oldu.
Çukur'un 94. son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Çukur'a Sabahat Akkiraz ve Koçovalı kardeşlerin buluşması damga vurdu. Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in kozlarını paylaştığı anlar ise nefesleri kesti.
Çukur'da Arık ve Seren, Yamaç'ın İdris'i vurduğu görüntüleri Cumali'ye verdi. Yamaç'ın babasını vurduğunu öğrenen Cumali sinir krizi geçirirken, iki kardeşin yüzleştiği anlarda heyecan giderek arttı. Finalde ise Cumali'nin Yamaç'ı vurmasıyla herkes şoke oldu.
Çukur, 4. sezon ilk bölümüyle Total’de 6.04 izlenme oranı (rating), 16.74 izlenme payı (share) ile birinci olurken, ABC1 20+'da 6.69 izlenme oranı (rating), 16.62 izlenme payı (share), AB'de 4.74 izlenme oranı (rating), 12.38 izlenme payı (share), elde etti. #ÇukurS4 etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat dünyada ise 6 saat TT listesinde kaldı. #ÇukurS4 etiketiyle İspanya'da da TT listesine giren dizi başarısıyla bir kez daha adından söz ettirdi.
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