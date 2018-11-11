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Çukur yeni bölümde Yamaç'ın dikkat çeken dövüş sahnesi' Çukur 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.11.2018 21:22 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin merakla beklenen 42. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur yeni bölümde Vartolu'nun üzgün hali dikkat çekerken, Çeto öfkesini Ersoy’dan çıkarıyor. Celasun’a bıçak dayayan Mahsun gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın dövüş sahnesi izleyenlerin nefesini kesiyor. Çeto, “Bu hayatta herkesin bir zaafı var. Çukur’dakilerin zaafı da aileleri!” sözleriyle harekete geçeceğinin sinyallerini verirken, Vartolu’nun neyin peşinde olduğu merakla bekleniyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı.

Çukur yeni bölümde Yamaç'ın dikkat çeken dövüş sahnesi' Çukur 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kötü görünen Vartolu’nun “Bazı insanlar var. Onlar sevdiklerinin değerini kaybedince anlıyor. Ben zaten biliyordum be Yamaç!” sözleriyle Yamaç’a dert yandığı tanıtımda, Çeto öfkesini Ersoy’dan çıkarıyor. Celasun’a bıçak dayayan Mahsun gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın dövüş sahnesi izleyenlerin nefesini kesiyor. Çeto, “Bu hayatta herkesin bir zaafı var. Çukur’dakilerin zaafı da aileleri!” sözleriyle harekete geçeceğinin sinyallerini verirken, Vartolu’nun neyin peşinde olduğu merakla bekleniyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 9. bölümünde Celasun’un kendisine silah doğrulttuğundan habersiz olan Cumali ile Celasun, Karakuzularla karşı karşıya gelecek ve Çukur’un çatılarında soluksuz bir kovalamaca yaşanacak. Akşın’ı gördükten sonra aileyi yeniden bir araya getirmeye kararlı olan Sena, Yamaç’ı İdris’le buluşturmak için çabalayacak. İdris ve Yamaç’ın karşı karşıya gelmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak. Cumali ise İdris’i görme konusunda tereddütte kalacak. Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, bu kozu kullanmaya devam ederken Çeto’nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu’yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kafasında yeni bir plan kuran Yamaç, planı için Vartolu ile beraber işe yarar bir kimyasal arıyor. Kafa kafaya veren ikili planları için kimyasal ararken Cumali ikiliye bakıyor. Bulmacadaki kimyasalı soran Cumali haberi olmadan da olsa bir fikir veriyor. Sonunda konuya giren Cumali, Yamaç’ın deli hallerini görünce şaşırıp kalıyor. Planlarını devreye sokan Yamaç ve Vartolu ilk olarak Karakuzular’ın kimyagerinin peşine düşüyor. Hemen Karakuzular’ın adamını indirmeye başlayan ikili kimyager kaçmaya başlayınca, Vartolu adamları dövmeyi bırakıp kimyagerin peşine düşüyor. Kimyagerin evine kapıya giren Vartolu biraz dövdükten sonra karşısına oturtuyor.

Yamaç ve Vartolu’yu takip ederek kimyagerin evine kadar gelen Cumali, ikilinin kapıdan çıkmasını bekliyor. Kapıdan çıkar çıkmaz ikisine de burada ne yaptığını soran Cumali, Yamaç’a niye kendinden habersiz iş yaptığını soruyor. Kendisinin her şeyi dinleyip uyguladığını söyleyen Cumali, Yamaç’tan her şeyi anlatmasını istiyor.

Pazarda tezgah açan öğretmene ders vermeye çalışan Çiyan eşyalarını evden atıyor. Sokaktan geçerken olaya rast gelen İdris ve Emmi, öğretmenin yanına gidiyor. Eşyaların dışarı atıldığını görünce ellerine sopaları alıp üstlerini yürüyor. Babasını yalnız bırakmak istemeyen Selim bu ekibe dahil oluyor. Çiyan ve adamları sağlam sopadan geçirdikten sonra İdris, Çiyan’ı sandalyeye oturtup tokatlıyor. Selim sonunda istediği soruyu İdris’e sormuş, çok merak ettiği cevabı beklemeye başlamıştı. İdris ise Selim’i karşısına alıp konuşmaya başlıyor. Kendi babasının da kendisine böyle davrandığını anlatan İdris, bu sayede İdris Koçovalı olduğunu söylüyor. Kavgadan çıkan İdris, evdeki ecza dolabından Selim’e pansuman için ilaç getiriyor. Selim bu durumdan mutlu olup gülümseyince İdris nedenini soruyor. Beraber ilk kez bir şey yaptıklarını söyleyen Selim’e İdris niye kendi çocuğuyla ilgilenmediğini soruyor.

Davete sonunda icabet eden İdris, orkestra önündeki masasına oturduktan sonra fotoğrafı karşısına koyup, bardaklarını hazırlamaya başlıyor. Her şeyi hazırladıktan sonra sanatçıyı bekleyen İdris, geleni görünce şaşırıyor. Bir anda karşısında Meliha’yı gören İdris bir şey söyleyemiyor. Beklenen buluşmanın gerçekleştiği sahnede Meliha’yı karşısında bulan İdris gözyaşlarına hakim olamıyor. İdris’e hesap soran Meliha’nın “Bana üç tane sıktın. İkisi deldi geçti, biri kaldı içerde. Ben 35 yıl taşıdım al biraz da sen taşı. Ben olamadım o olsun tespihinin danesi, ben duramadım o dursun yanında!” sözleri izleyenleri duygulandırıyor.

İşleri teftişe giden Ersoy herkesi dışarıda görünce nedenini soruyor. Kimyagerin başında tek bir adamın olduğunu öğrenen Ersoy, kolonun arkasına saklanıp kimyageri izlemeye başlıyor. Kimyasalı koyarken yakalan Ersoy, kimyageri affetmeyip direk sıkıyor. Silah sesini duyan tüm adamlar aşağıya inince Ersoy kendi planını işletiyor. İlacı cebine atıp kimyagerin hırsız olduğunu anlatan Ersoy, adamlardan hesap soruyor.

Celasun’un ile beraber Karakuzular’ın adamlarını rehin alıp sohbet etmeye başlayan Cumali, hikaye anlatmaya başlıyor. Hikaye anlattıktan sonra Karakuzular’ın adamlarını tek tek infaz eden Cumali, Celasun’la beraber yola koyuluyor. Karakuzular’ın devriyesine yakalanan Celasun onları atlatmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Celasun’u yere yatıran adamları indiren Cumali, Celasun’u kurtarıp operasyona devam ediyor. Çatıda pusuya yatan Cumali’nin arkasında silahını çeken Celasun göz yaşları içinde Cumali’nin kafasına tutuyor.

Akşın eve gizlice girdikten sonra çıkmak için pencere yerine kapıyı seçince işler karışıyor. Odalardan birine çıkıp ranzaya yatan Akşın, ayakkabılılarını çıkarıp ışığı açık unutunca Çeto’nun dikkati çekiyor. Akşın’ı eline geçiren Çeto bu fırsatı değerlendirip Celasun’u şantaj yapıyor. Konu Akşın olunca eli kolu bağlanan Celasun, görevi alıyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.


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