Çukur yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu!

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisine koronavirüs salgınının ülkemizde görünmesinin ardından ara verilmişti. Dizi daha sonra sete çıkmama kararı almış ve sezon finali yaptığını duyurmuştu.

Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi pek çok ismi kadrosunda bulunduran Çukur'un yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu.

Dizinin 4. sezon provaları 4 Ağustos'ta başlayacak. İddialı projenin çekimlerinin ise 10 ile 15 Ağustos tarihinde başlaması planlanıyor.



