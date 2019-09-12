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Çukur yeni sezonda kadınların gücü konuşacak! Hazal Subaşı ve Damla Sönmez, Çukur'da hangi rolde oynuyor?

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 20:17 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un yeni sezonu için geçtiğimiz günlerde “kayıt” denildi. 3. sezonu büyük heyecanla beklenen diziye son olarak başarılı oyuncu Damla Sönmez ile genç oyuncu Hazal Subaşı dahil oldu.

Çukur yeni sezonda kadınların gücü konuşacak! Hazal Subaşı ve Damla Sönmez, Çukur'da hangi rolde oynuyor?

İki sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren ‘Çukur’un yeni sezonu merak yaratmaya devam ediyor.

DAMLA SÖNMEZ VE HAZAL SUBAŞI ÇUKUR'DA
Final bölümünde Yamaç ile İdris Koçovalı’nın silahlarını birbirlerine doğrulttukları sahneyle ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan dizinin 3. sezonunda kadınların gücü konuşulacak. Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu.

Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez ile genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı, ‘Çukur’da kartlar yeniden dağıtılırken dengeleri değiştirecek.
Hazal Subaşı

Sönmez’in canlandıracağı Efsun ile Subaşı’nın hayat vereceği Nehir’in, hikayeyi nasıl etkileyeceği merakla beklenecek.

Cihangir Ceyhan_Damla Sönmez_Ahmet Melih Yılmaz_Tansu Biçer

‘Çukur’ üçüncü sezonuyla 16 Eylül’den itibaren her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!


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