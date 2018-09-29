'Çukur'un 'İdris Baba'sından 'oyunculuk' uyarısı

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Adana Film Festivali kapsamında 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde 'Rejiden Oyuna, Oyundan Rejiye' adlı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, son dönemde 'Çukur' dizisindeki 'İdris Koçovalı' karakteriyle dikkati çeken Ercan Kesal ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu katıldı. Sinemaseverler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Oyunculuk hayatına geç başladığını ve asıl mesleğinin doktorluk olduğunu dile getiren Kesal, şöyle konuştu:

"Son 10 yıldır sadece sinemayla uğraşıyorum. Ama beni sinemada 47 yaşında kameranın önüne geçiren şey, edebiyat kimliğim ve yazdıklarımdır. Bu da beni diğerlerinden ayıran yanım oldu. Buradan şöyle bir yere varmak istiyorum. Vaktinden evvel meşhur olmak isteyenler, fark edilmek isteyenler var. Onlara şunu söylüyorum. Bu işin reçetesi yok. Hayat mücadeleyle dolu."

Oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulunan Kesal, şunları söyledi:

"47 yaşına kadar oyunculuk yapmamış bir insana, 'hangi kursa gitsek iyi oyuncu oluruz?' diye sorulmaz. İyi oyuncu olmak için bence iyi bir okuyucu olmak gerekir. Okuduğu senaryoyu anlayıp özümsemesi gerekir. Yani edebiyat, sinema için vazgeçilmez bir alandır. Ayrıca şunu da söyleyeyim, oyunculuk demek, taklit yapmak değildir. Canlandıracağın karakteri yutmak ve o olmaktır."

Adana Film Festivali'nin ülke sineması adına çok önemli olduğunu belirten Ercan Kesal, bu kentin içinden çıkan nice edebiyatçı ve sinema sanatçısı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.



