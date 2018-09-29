MAGAZİN

'Çukur'un 'İdris Baba'sından 'oyunculuk' uyarısı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

'Çukur' dizisinde 'İdris Baba' karakterini canlandıran Ercan Kesal (59), oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulundu. 47 yaşında kamera önüne geçtiğini belirten usta sanatçı, "Oyunculuk, taklit yapmak değildir. Canlandıracağın karakteri yutmak ve o olmaktır" dedi.

'Çukur'un 'İdris Baba'sından 'oyunculuk' uyarısı

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Adana Film Festivali kapsamında 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde 'Rejiden Oyuna, Oyundan Rejiye' adlı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, son dönemde 'Çukur' dizisindeki 'İdris Koçovalı' karakteriyle dikkati çeken Ercan Kesal ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu katıldı. Sinemaseverler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Oyunculuk hayatına geç başladığını ve asıl mesleğinin doktorluk olduğunu dile getiren Kesal, şöyle konuştu:
"Son 10 yıldır sadece sinemayla uğraşıyorum. Ama beni sinemada 47 yaşında kameranın önüne geçiren şey, edebiyat kimliğim ve yazdıklarımdır. Bu da beni diğerlerinden ayıran yanım oldu. Buradan şöyle bir yere varmak istiyorum. Vaktinden evvel meşhur olmak isteyenler, fark edilmek isteyenler var. Onlara şunu söylüyorum. Bu işin reçetesi yok. Hayat mücadeleyle dolu."

Oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulunan Kesal, şunları söyledi:
"47 yaşına kadar oyunculuk yapmamış bir insana, 'hangi kursa gitsek iyi oyuncu oluruz?' diye sorulmaz. İyi oyuncu olmak için bence iyi bir okuyucu olmak gerekir. Okuduğu senaryoyu anlayıp özümsemesi gerekir. Yani edebiyat, sinema için vazgeçilmez bir alandır. Ayrıca şunu da söyleyeyim, oyunculuk demek, taklit yapmak değildir. Canlandıracağın karakteri yutmak ve o olmaktır."

Adana Film Festivali'nin ülke sineması adına çok önemli olduğunu belirten Ercan Kesal, bu kentin içinden çıkan nice edebiyatçı ve sinema sanatçısı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.


PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladıİşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı
'Keşke ayrılmasaydınız''Keşke ayrılmasaydınız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ercan kesal İdris Baba Çukur

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Nusret'ten yangın açıklaması!

Nusret'ten yangın açıklaması!

Naz Mila'nın bal dansı! Sosyal medya yıkıldı

Naz Mila'nın bal dansı! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

'Keşke ayrılmasaydınız'

'Keşke ayrılmasaydınız'

Emel Müftüoğlu Ziynet Sali'nin göğüs frikiğini paylaştı

Emel Müftüoğlu Ziynet Sali'nin göğüs frikiğini paylaştı

Davut Güloğlu yaylada çay topladı

Davut Güloğlu yaylada çay topladı

Hakan Sabancı: Kızların trip atmasına gelemem

Hakan Sabancı: Kızların trip atmasına gelemem

Bensu Soral ve Hakan Baş, bu akşam evleniyor

Bensu Soral ve Hakan Baş, bu akşam evleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.