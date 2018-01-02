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Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran Hadise'nin dansçısı çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 20:43 | Son Güncelleme 8 saat önce

'İçerde'de dizisinde Komiser Selim rolü ile izleyici karşısına çıkan Uğur Yıldıran, bu sezon ise Çukur'un Kemal'i olarak ekranlarda boy gösteriyor.

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın asıl mesleğinin dansçı olduğu ve geçtiğimiz yıllarda Eurovision'a katılan Hadise'nin ekibinde sahne aldığı anlaşıldı.

Çukur'un 'Kemal'i Uğur Yıldıran Eurovision'da sahneye çıkmış!

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'İçerde'de dizisinde Komiser Selim rolü ile izleyici karşısına çıkan Uğur Yıldıran, şu sıralar 'Çukur' ile ekranlarda...

'İçerde'de dizisinde Komiser Selim rolü ile izleyici karşısına çıkan Uğur Yıldıran, şu sıralar 'Çukur' ile ekranlarda...
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Dizide 'Kemal' karakterine hayat veren ve izleyiciden tam not alan genç oyuncuyu ilk kez nerede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz?

Dizide 'Kemal' karakterine hayat veren ve izleyiciden tam not alan genç oyuncuyu ilk kez nerede gördüğünüzü hatırlıyor musunuz?
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Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın asıl mesleğinin dansçı olduğu ve geçtiğimiz yıllarda Eurovision'a katılan Hadise'nin ekibinde sahne aldığı anlaşıldı.

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın asıl mesleğinin dansçı olduğu ve geçtiğimiz yıllarda Eurovision'a katılan Hadise'nin ekibinde sahne aldığı anlaşıldı.
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Dizide Koçavalı Ailesi'nin adamlarından birine hayat veren 37 yaşındaki Yıldıran, izleyiciden tam not alarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizide Koçavalı Ailesi'nin adamlarından birine hayat veren 37 yaşındaki Yıldıran, izleyiciden tam not alarak adını geniş kitlelere duyurdu.
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Hayatı merak edilmeye başlayan Yıldıran 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

Hayatı merak edilmeye başlayan Yıldıran 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.
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İzleyiciler aslında onu profesyonel dansçı olarak ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında dans ederken gördü.

İzleyiciler aslında onu profesyonel dansçı olarak ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında dans ederken gördü.
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Yıllar içinde değişimi dikkat çeken Yıldıran'ın Hadise'ye sarılarak verdiği pozlar sosyal medyada paylaşılmaya başlayınca bu detay ortaya çıkmış oldu.

Yıllar içinde değişimi dikkat çeken Yıldıran'ın Hadise'ye sarılarak verdiği pozlar sosyal medyada paylaşılmaya başlayınca bu detay ortaya çıkmış oldu.
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Uğur Yıldıran geçen sezonun en iddialı yapımı olan İçerde'de rol almıştı

Uğur Yıldıran geçen sezonun en iddialı yapımı olan İçerde'de rol almıştı
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Uğur Yıldıran çukur kemal

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Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran Hadise'nin dansçısı çıktı!

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran Hadise'nin dansçısı çıktı!

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