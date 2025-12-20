Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Cuma vaazında korku dolu anlar: Camiye pitbull girdi!

İçerik devam ediyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, Cuma namazı öncesi vaaz verildiği sırada camiye giren pitbull cinsi köpek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Korkutan olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami’nde meydana geldi. Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.

Cuma vaazında korku dolu anlar: Camiye pitbull girdi! 1

Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Cuma vaazında korku dolu anlar: Camiye pitbull girdi! 2

Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cuma vaazında korku dolu anlar: Camiye pitbull girdi! 3

Cuma vaazında korku dolu anlar: Camiye pitbull girdi! 4Kaynak: DHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi ölü bulunduABD'de Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının şüphelisi ölü bulundu
UNICEF: Gazze'de bu ay 3 çocuk hipotermi nedeniyle öldüUNICEF: Gazze'de bu ay 3 çocuk hipotermi nedeniyle öldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli köpek Pitbull cuma cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.