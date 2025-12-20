Cuma vaazında korku dolu anlar: Camiye pitbull girdi!

Korkutan olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami’nde meydana geldi. Cami hocası vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.

Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Bir süre cami içinde dolaşan köpek, daha sonra dışarıya çıkarıldı. Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA