Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel üretim akıllı telefon! İşte özellikleri...

Yerli akıllı telefon markası General Mobile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak akıllı telefon üretti. Arka kapağında Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzası bulunan özel üretim telefon, General Mobile tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi.

General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; özel üretim, arka kapağında Cumhurbaşkanlığı forsu ve imzası bulunan yerli üretim GM 9 Pro modelini takdim etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, İstanbul İkitelli’de 150 milyon TL yatırım ile faaliyete geçen üretim merkezi bulunan General Mobile’ın 33 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin önde gelen yerli cep telefonu markası olan General Mobile, Hollanda’nın 4. akıllı telefon markası olurken Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya’da ise ilk 5 markadan biri olduğu ifadelerine yer verildi.