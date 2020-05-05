Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı; Ece Seçkin bakın ne yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğini ifade etti. Mayıs ayına ilişkin kademeli normalleşme planının ayrıntılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurallara uyulması şartıyla berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak" dedi.

İLK RANDEVU ECE SEÇKİN'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ece Seçkin paylaşımında, "11 Mayıs sabah 10.00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

