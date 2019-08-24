Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da hemşehrilerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize, Artvin Pazar günü Trabzon'da gerçekleşecek olan miting ve açılış programları öncesi 23.40 sıralarında 'Ana' uçağıyla Trabzon Havaalanına geldi. Buradan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, baba ocağı Güneysu’da yağmura aldırış etmeden kendisini bekleyen hemşerileri tarafından karşılandı. İlçe sakinlerinin yağmura rağmen yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamladı.

"BİRİLERİ RAHAT DURMUYOR"

Otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin kendi evladına sahip çıktığını dile getirdi. Erdoğan “Rize son seçimlerde 1 numara oldu ve 1 numara olmak sebebiyle de hakikaten kendi içerisinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah 1 numara olmayı gerçekleştirmek. Malum şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre içlerinde bir şeyler yapma gayretinde olanlar var, ama bugüne kadar bu türler hiç birisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti hayır olmayacaktır. Ben siz değerli hemşerilerimle, kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.