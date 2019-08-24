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Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da hemşehrilerine hitap etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.08.2019 03:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "Malum şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre içlerinde bir şeyler yapma gayretinde olanlar var, ama bugüne kadar bu türler hiç birisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti hayır olmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da hemşehrilerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize, Artvin Pazar günü Trabzon'da gerçekleşecek olan miting ve açılış programları öncesi 23.40 sıralarında 'Ana' uçağıyla Trabzon Havaalanına geldi. Buradan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, baba ocağı Güneysu’da yağmura aldırış etmeden kendisini bekleyen hemşerileri tarafından karşılandı. İlçe sakinlerinin yağmura rağmen yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamladı.

"BİRİLERİ RAHAT DURMUYOR"

Otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin kendi evladına sahip çıktığını dile getirdi. Erdoğan “Rize son seçimlerde 1 numara oldu ve 1 numara olmak sebebiyle de hakikaten kendi içerisinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah 1 numara olmayı gerçekleştirmek. Malum şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre içlerinde bir şeyler yapma gayretinde olanlar var, ama bugüne kadar bu türler hiç birisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti hayır olmayacaktır. Ben siz değerli hemşerilerimle, kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Artvin ve Rize’de gerçekleşen yatırımları yerinde inceleyeceğini dile getiren Erdoğan, Ayder Yaylası’nda yürütülen dönüşüm projesinin hızla ilerleyeceğini ve tartışmalara neden olan salıncakların bir an evvel kaldırılacağını sözlerine ekledi. Erdoğan “Biliyorsunuz yarın Yusufeli barajını şöyle yerinde bir kontrol edelim diyorum. Arkasından inşallah Rize – Artvin Havalimanını aynı şekilde bir yerinde kontrol yapacağız. Daha sonra da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin lojmanlarının olduğu bölgeye geleceğiz ve orada da inşallah sizlerle büyük bir açılış törenini yapacağız. İstiyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne vasıflı öğretim üyeleri gelsin. Çünkü ev bulamadığı zaman öğretim üyesi gelmiyor. Şimdi bu lojmanları olduğu için, çocuklarına eğitim imkanı olduğu için inanıyorum ki buralara profesörler, doçentler, doktora yapmış olan akademisyenler gelecekler çok daha başarılı öğrenciler çıkarma şansını yakalayacağız. İnşallah havalimanının yapımıyla beraber alternatifler çoğalmış olacak. Sayın Valimiz de bunu yakından takip edecek tabi. Ayder projesimizin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncakları o acayip şeyleri filan bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisini karşılamaya gelen çocuklara hediye dağıttıktan sonra geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti. (İHA)

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