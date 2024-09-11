SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini Külliyesi'nde kabul etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini Külliyesi'nde kabul etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 19:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini Külliyesi'nde kabul etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GXNOEHZW4AAJB2S

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

GXNOC_uWgAE5vxY

"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş hasan arat recep tayip erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Kapı tutucu diye kullandığı taş meğer servetmiş: 1.1 milyon dolar

Kapı tutucu diye kullandığı taş meğer servetmiş: 1.1 milyon dolar

Narin'in yaşıtı arkadaşına pedagog önünde yalan söylettiler

Narin'in yaşıtı arkadaşına pedagog önünde yalan söylettiler

Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! Tek Türk takımı

Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! Tek Türk takımı

G.Saray'da sürpriz hamle! Beklenen yanıt geldi!

G.Saray'da sürpriz hamle! Beklenen yanıt geldi!

Kerem için gelmişti, F.Bahçeli yıldıza da hayran oldu! Ara transferde ayrılabilir...

Kerem için gelmişti, F.Bahçeli yıldıza da hayran oldu! Ara transferde ayrılabilir...

Sürpriz orta saha hamlesi!

Sürpriz orta saha hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.