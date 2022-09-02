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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

02.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde Vahdettin Köşkü'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüşmesi, Haliç Kongre Merkezi'nde de AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılması bekleniyor.

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