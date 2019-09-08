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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 çocuk tavsiyesi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.09.2019 21:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin oğlu Melih Tüfenkci ile Seray Kayan’ın düğün törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 çocuk tavsiyesi

Malatya’daki açılış ve ziyaret programlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Şeker Fabrikası Sosyal Tesisleri’nde Melih Tüfenkci ve Seray Kayan’ın nikah törenine katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreninde genç çiftin nikahlarını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıyarken, çiftin nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken oldu.

4 ÇOCUK TAVSİYESİ

Kıyılan nikah sonrası kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte 4 çocuk tavsiyesinde bulunarak evlilik cüzdanını geline takdim etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ak parti Bülent Tüfenkci

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