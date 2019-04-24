Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aram Ateşyan'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’a gönderdiği mektup şöyle:

'Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Sayın Aram Ateşyan, çok değerli Ermeni vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce 8 Mart 2019 tarihinde kaybettiğimiz çok değerli Patrik Sayın Mesrob Mutafyan’ı saygıyla anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni cemaatine başsağlığı diliyorum. Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum.

Her imparatorluğun dağılma sürecinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sınırları içerisinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşanmıştır. Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah’tan rahmet diliyorum. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu, gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur.