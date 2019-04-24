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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aram Ateşyan'a mektup

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’a bir mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, "Ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aram Ateşyan'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’a gönderdiği mektup şöyle:

'Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Sayın Aram Ateşyan, çok değerli Ermeni vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlamadan önce 8 Mart 2019 tarihinde kaybettiğimiz çok değerli Patrik Sayın Mesrob Mutafyan’ı saygıyla anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni cemaatine başsağlığı diliyorum. Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum.

Her imparatorluğun dağılma sürecinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sınırları içerisinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşanmıştır. Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşlarına da Allah’tan rahmet diliyorum. Ermeni toplumu, gerek Osmanlı İmparatorluğu, gerek Cumhuriyetimizin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek ülkemize büyük katkılarda bulunmuştur.

'ÜLKEMİZDEKİ ERMENİ CEMAATİNİN HUZURU, GÜVENLİĞİ VE MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP'

Dün olduğu gibi bugün de Ermeni vatandaşlarımız, ülkemizin eşit ve hür vatandaşları olarak sosyal, siyasi ve ticari hayatımızın her alanında önemli roller üstlenmektedir. Tarih boyunca acıda ve sevinçte ortak iki halkın geçmişin yaralarını sarması ve bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır. Bizler acılarınızın hafifletilmesinde ve sorunlarınızın çözümlenmesinde yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Şu hususun altını özellikle çizmek isterim: Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için çok özel bir öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır. Bu vesileyle Ermeni cemaatinin yeni dini liderinin bir an önce seçilmesini temenni ediyor ve sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Ortak bir geleceği beraber inşa edebilmenin yolunun bir ve beraber olmaktan geçtiğine inanıyorum. Bu itibarla ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum.' (İHA)

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ermenilerin katlettiği kardeşlerimiz için bir mesaj yallarmı acaba merak içindeyim
Hepimiz Cumhuriyetin Evlatlarıyız. Atatürk'ün ebedi yoldaşlarıyız. Ermeni, Kürt, Rum ayırt etmeksizin, bu ülkeye yürekten ait olduğunu söyleyen herkese itibar ederiz. Her vatandaşınıza, aynı hassasiyetle yaklaşmanızı temenni ederim.
Karşılarında bizi bulacaklar kime saldırıyouz acaba oysa verilen mesaj güzel ermeni devletiyle yakınlaşma vede iyi ilişkiler diğer devletlerin saldıracak bahanelerini berteraf edecektir.Ermenistanla yakınlaşma dostane ilişki azerbeycanla aralarındaki sorunu çözmeyede yardımcı olacaktır.
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