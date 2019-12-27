Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobilin tanıtım töreninde 'Made in Turkey' uyarısı!

Türkiye'nin yerli otomobilinin SUV ve sedan modelleri tanıtıldı. 2022 senesinde resmi olarak satışa sunulacak olan yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Tarihi ana tanıklık edilen tanıtımda, arka fonda "Made in Turkey" yazısı yer aldı.

OYLUM TALU'YA 'MADE IN TURKEY' UYARISI

Yerli otomobille poz veren Erdoğan'ın dikkatini arkadaki 'Turkey' yazısı çekti. Erdoğan programın sunucusu Oylum Talu'yu yaynına çağırıp yazının, "Made in Türkiye" şeklinde değiştirilmesini istedi.

