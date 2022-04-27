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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarında gündeme getirmişti! Demet Akalın maske haberini görünce...

27.04.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarına katılan Demet Akalın müzik yasağıyla ilgili "Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim. Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım" demişti. Akalın maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyunca bir paylaşım yaparak sitem etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarında gündeme getirmişti! Demet Akalın maske haberini görünce...

Demet Akalın maske yasağının kalktığını duyunca bir paylaşım yaptı. Müzik yasağının devam etmesine dair sık sık paylaşım yapan Akalın maske zorunluluğunun kalkmasının ardından sitem etti.

Akalın paylaşımında "Maske, mesafe, HES kodu, sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı da müzik yasağı neden hâlâ devam ediyor? Tam olarak ne ile mücadele ediyoruz?" notunu paylaşarak "Artık yazmaktan yoruldum" dedi.

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ERDOĞAN'A RİCA ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarına katıldığında müzik yasağına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Akalın o gün yaptığı açıklamada "Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim. Kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz" demişti.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Demet Akalın
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