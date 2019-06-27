Mynet Trend

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 ilde acele kamulaştırma kararı

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 06:20 | Son Güncelleme

Bingöl ve Ağrı'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 ilde acele kamulaştırma kararı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla göre, Bingöl'de tesis edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Solhan ilçesi Demirkapı ve Murat köylerinde bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ağrı'da tesis edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Taşlıçay ilçesinin Gözucu ve Alakoçlu köylerindeki bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmesi üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek. (AA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Aracın şoförünü gören şaşkına döndü!Aracın şoförünü gören şaşkına döndü!
İstanbullular dikkat! 17 Ağustos'a kadar devam edecek!İstanbullular dikkat! 17 Ağustos'a kadar devam edecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bingöl Ağrı cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan acele kamulaştırma

En Çok Okunan Trend Haberler

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

Vinçle taşındı! Gören cep telefonuna sarıldı

14 yaşındaki kızlara dehşeti yaşattılar! Alkol ve uyuşturucu içirip...

14 yaşındaki kızlara dehşeti yaşattılar! Alkol ve uyuşturucu içirip...

'İranlı Messi'nin' başı dertte!

'İranlı Messi'nin' başı dertte!

İnanılmaz! Tam 70 milyon yaşında

İnanılmaz! Tam 70 milyon yaşında

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışması başladı, trafik kilitlendi

İstanbul'da bu sabah! 50 gün sürecek, trafik kilitlendi

Drift atarak yan yola girmeye çalıştı! Aracın şoförünü gören şok geçirdi!

Aracın şoförünü gören şaşkına döndü!

İstanbullular dikkat! 17 Ağustos'a kadar devam edecek!

İstanbullular dikkat! 17 Ağustos'a kadar devam edecek!

Dolmuşta yanına oturdu! 'Şeytana uydum'

Dolmuşta yanına oturdu! 'Şeytana uydum'

Pencereden düşen bebeği havada yakaladı!

İnanılmaz anlar! Havada böyle yakaladı

'Fotoğraflarını babana gösteririm' deyip... Korkunç olay!

'Fotoğraflarını babana gösteririm' deyip... Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.