Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 ilde acele kamulaştırma kararı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla göre, Bingöl'de tesis edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için Solhan ilçesi Demirkapı ve Murat köylerinde bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Ağrı'da tesis edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Taşlıçay ilçesinin Gözucu ve Alakoçlu köylerindeki bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmesi üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek. (AA)
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
Şanlıurfa’da termometreler 58 dereceyi gösterdi
Ebeveynlere uyarı: 16 yaşından küçük erkek çocukları...
Türkiye’nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler…
Buraya giden ayrılamıyor! Büyüleyen güzellik
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum