Mynet Trend

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar! Yüzbinler eşlik etti

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen mitingine katıldı. Erdoğan, Konya mitingine katılan vatandaşlarla birlikte seçim şarkısının tamamına eşlik etti.

Erdoğan, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alandakilere 31 Mart'ta hizmet ve eser siyasetine, Cumhur İttifakı'na, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına sahip çıkıp çıkmayacaklarını soran Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak seslendiği vatandaşlardan, parti içerisinde oyların konsolide olmasını istedi.

Erdoğan, "Şu şöyle demiş, bu böyle demiş, yok. Biz bir olacağız. Aynı şekilde MHP'li kardeşlerim, onlar da kendi içinde yine konsolide olacaklar. Bitmedi, AK Parti ve MHP'li kardeşlerim, birlikte Cumhur İttifakı'nın gereği konsolide olacak ki zillet ittifakına buradan yağ çıkmasın. Buna var mıyız?" diye konuştu.

Erdoğan, Konya mitingine katılan vatandaşlarla birlikte seçim şarkısının tamamına eşlik etti.

"SİZE BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ve çevrede yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması gerektiğine işaret ettiğini dile getirdi.

Alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara HDP yöneticileri ve milletvekillerinin söylemlerinin yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, "Temeli olmayan bu adam var ya, bu adam Kürt değil, onu da söyleyeyim, ama Kürtler üzerinden geçiniyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sordu.

Türkiye'nin 7 bölgesine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen eğer Kürdistan'ı merak ediyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git, orada yaşa. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al git, orada yaşayın ama size bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu Anadolu topraklarını bölemeyeceksiniz. Be terbiyesiz, senin o Yeni Zelanda'dakinden ne farkın var? Aynısın. Ne diyor, 'Avrupa yakasında yaşayamazsınız.' Kalkıyor İstanbul'a 'Konstantinapol' diyor. Vay ahlaksız, senin buna gücün yeter mi? Geçmişte bu oyunlar oynandı. Şimdi de İsrail'in başındaki adam, o Netanyahu denilen, onun oğlu aynı şeyleri konuşuyor." ifadelerini kullandı.

"SAYIN TRUMP BU TARİH BİLİNCİNİ YENİLEMENİZ LAZIM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Doğu Akdeniz üzerindeki petroller üzerinde oyunlar oynandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki talihsiz bir açıklama daha yapıldı bu arada. Trump kalktı bir ifade kullandı. Golan Tepeleri üzerinde, 'artık buraların İsrail'e ait olduğuna' dair açıklama yaptı. Bir defa Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli, bu tarih bilincini yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri ile ilgili Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlar da var. Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlarda da buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var. Demek ki bunlara bilgiler doğru yansıtılmıyor. Onun için de bu sabah İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nda da söyledim, burada da söylüyorum, sonuna kadar Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün kaynağı olarak İslam dünyasını göstermesine ilişkin sözleri ile HDP'lilerin terör örgütünü destekleyen sözlerini hatırlatarak, "Onlar, sırtını nereye dayarlarsa dayasınlar, biz sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Farkımız bu." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol." dizelerini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah, 31 Mart'ta bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hep birlikte rabiamıza sahip çıkalım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

NOTLAR

Miting alanına "Yürüdüğün bu yolda daima gönlümüz sende", "Memleket için gönlümüz bir, sevdamız bir" yazılı pankartlar asıldı.

Konuşmasından önce ve sonra "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik eden Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılan torbaların içinde çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde başkan adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Erkan Kandemir ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da birer konuşma yaptı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Los Angeles’ta nefes kesen atlayışLos Angeles’ta nefes kesen atlayış
Korku dolu anlar kameradaKorku dolu anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan ak parti mitingi konya ak parti seçim şarkısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Karlar eridikten sonra ortaya çıktı! Tam 11 milyon yaşında

Karlar eridikten sonra ortaya çıktı! Tam 11 milyon yaşında

Ecem Karaağaç'ı enerji yükleme vaadiyle istismar ettiği iddia edilen kişi konuştu!

Ecem Karaağaç'ı enerji yükleme vaadiyle istismar ettiği iddia edilen kişi konuştu!

23 yıl sonra tersine döndü! İşte deprem riski değişen iller...

23 yıl sonra tersine döndü! İşte deprem riski değişen iller...

Feridun Düzağaç yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı!

Feridun Düzağaç yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Los Angeles’ta nefes kesen gece atlayışı

Los Angeles’ta nefes kesen atlayış

Viraja hızlı giren kamyon böyle devrildi

Korku dolu anlar kamerada

Bingöllü çobana "koyunlarla imtihanı" ün getirdi

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Bedelli askerlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı

Yemin töreninde duygusal anlar

'Süper Kanlı Kurt Ay' tutulması dün gece gerçekleşti! İşte böyle görüntülendi

İstanbul'da 'Süper Kanlı Kurt Ay' tutulması böyle görüntülendi

İçtiğiniz su hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

İçtiğiniz su hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.