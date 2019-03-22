Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar! Yüzbinler eşlik etti

Alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara HDP yöneticileri ve milletvekillerinin söylemlerinin yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, "Temeli olmayan bu adam var ya, bu adam Kürt değil, onu da söyleyeyim, ama Kürtler üzerinden geçiniyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sordu.

Erdoğan, "Şu şöyle demiş, bu böyle demiş, yok. Biz bir olacağız. Aynı şekilde MHP'li kardeşlerim, onlar da kendi içinde yine konsolide olacaklar. Bitmedi, AK Parti ve MHP'li kardeşlerim, birlikte Cumhur İttifakı'nın gereği konsolide olacak ki zillet ittifakına buradan yağ çıkmasın. Buna var mıyız?" diye konuştu.

Türkiye'nin 7 bölgesine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen eğer Kürdistan'ı merak ediyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git, orada yaşa. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al git, orada yaşayın ama size bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu Anadolu topraklarını bölemeyeceksiniz. Be terbiyesiz, senin o Yeni Zelanda'dakinden ne farkın var? Aynısın. Ne diyor, 'Avrupa yakasında yaşayamazsınız.' Kalkıyor İstanbul'a 'Konstantinapol' diyor. Vay ahlaksız, senin buna gücün yeter mi? Geçmişte bu oyunlar oynandı. Şimdi de İsrail'in başındaki adam, o Netanyahu denilen, onun oğlu aynı şeyleri konuşuyor." ifadelerini kullandı.

"SAYIN TRUMP BU TARİH BİLİNCİNİ YENİLEMENİZ LAZIM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Doğu Akdeniz üzerindeki petroller üzerinde oyunlar oynandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki talihsiz bir açıklama daha yapıldı bu arada. Trump kalktı bir ifade kullandı. Golan Tepeleri üzerinde, 'artık buraların İsrail'e ait olduğuna' dair açıklama yaptı. Bir defa Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli, bu tarih bilincini yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri ile ilgili Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlar da var. Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlarda da buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var. Demek ki bunlara bilgiler doğru yansıtılmıyor. Onun için de bu sabah İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nda da söyledim, burada da söylüyorum, sonuna kadar Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız."