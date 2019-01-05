Cumhurbaşkanı Erdoğan'la genç kızın diyaloğu güne damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir adaylarını açıklamasının ardından Manisa'daki fabrika açılışına gittiği sırada Halkapınar Spor Salonu'nda ilginç anlar yaşandı. Tutku Yalçın isimli genç kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyerek başladığı konuşmasını polislerin 3600 ek göstergesine getirdi. Genç kızın söylediği her kelime Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti güldürdü.

Görüntüleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

Tutku Yalçın: Senin için ölürüm, 3 gündür buradayım. Senin için odanı hazırladık. Babamıza ölürüm ben, babam bir tane. Şimdi senin yanına nereye geleceğim biliyor musun? Manisa'da iki tane açılışın var ya, oraya geleceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yerde var.

Tutku Yalçın: Camide de gördüm.

Bir şey söyleyeyim mi? Şu polis abilerin 3600'ünü yap artık. Doktora hemşireye var da polis abilerime niye yok? Polis abiler seni koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen söyledikten sonra tamam ya.

Tutku Yalçın: 100 günlük programında yokmuş ama...

