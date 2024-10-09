Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü! Hande Yener'den 'Yalaka' diyenlere sert yanıt!

Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde konser veren ünlü sanatçı Hander Yener, Fatih'te yaşanan kadın cinayetleri hakkında konuştu. Konserine ara verdiği sırada açıklaalar yapan Yener, 2019 yılında Demet Akalın ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine değindi. Ünlü isim yapılan eleştirilere sert yanıt verdi.

"YALAKA" DEDİLER!

Çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı yer alacakları sosyal sorumluluk projesi hakkında, Erdoğan'a bilgi veren ikili o dönem sert eleştiriler almıştı. Kendilerine 'Yalaka' denildiğini söyleyen Akalın, "Ben yıllar önce gittim sayın cumhurbaşkanımızı ziyarete, gittim diye bana 'yalaka' da dendi. Densin hiç önemli değil! Sevgili Demet Akalın ile gitmiştik. Lütfen dedim köpeklere çok büyük şiddet oluyor. Kadın şiddetleri, her gün bir kadın ölüyor, çok rahatsız oluyoruz, içimiz yanıyor dedik. Çok ağır cezalar gelecek, söz veriyoruz dendi bize. Biz o yüzden gitmiştik, bunu da bugün burada açıklayayım" dedi.

"DEVLET BÜYÜĞÜMLE KONUŞACAĞIM!"

"Kimle konuşacağım? Devlet büyüğümle konuşacağım tabii! Kimle konuşacağım?" diyen Yener, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Yani anlamıyorum, bazen gerçekten çözüm yerine yok etmeyi seçen insanlar durumuna düşürüyoruz kendimizi. Çözümcü olmalıyız. Hepimiz çözümü kovalamalıyız!"