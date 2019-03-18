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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu bir devrim olur

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.03.2019 22:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Başakşehir'in az maliyetle şampiyonluk yarışı verdiğini söylerken, Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu bir devrim olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7'nin canlı yayınında Süper Lig'deki şamoiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki son durum hakkında görüşlerini belirten Erdoğan, ''Ben rahatım. Çünkü Başakşehir'i ben kurdum. Başakşehir'i kurduğum gibi, onun altına bir de proje takımı var, proje takımı da benim mahalle takımı olarak 14-15 yaşında oynadığım bir takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor, Esenler Erok diye. O da şu anda 2. sırada. O da çıkabilir.'' sözlerini kullandı.

''BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLURSA DEVRİMDİR''

Başakşehir'in şampiyonluk şansı hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, ''Başakşehir şampiyon olursa, bu da bir devrimdir. İlla 10 binlerin, milyonların izlediği takımlar değil, demek ki binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş. İyi bir kadro, teknik direktörüyle, Abdullah Avcı'yla, maliyeti düşük bir takım olmasına rağmen şampiyon oluyor. Öbür tarafta milyonlarca dolarlarla takım kuruluyor, netice yok.'' dedi.

''FENERBAHÇE BİR ŞEYLER YAPMAYA YELTENİYOR''

Fenerbahçe'nin durumu hakkında da konuşan Recep Tayyip Erdoğan, ''Neyse Fenerbahçe, şu son anlarda falan bir şeyler yapmaya yelteniyor, Allah yaşatmasın.'' şeklinde konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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