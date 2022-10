Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda konuştu: (3)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Bizim ne terör örgütlerine ne sapkın akımlara ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur." dedi.

Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bu toprakları eline, beline, diline sahip olma düsturuyla verdikleri mücadele sayesinde vatan olarak bırakan ecdadın her birini rahmetle, şükranla, tazimle yad ettiklerini söyledi.

"Rabbim bizlere de onlar gibi bu topraklara imanın, ilmin, irfanın, cihadın buğdaylarını ekmeyi, onlar gibi bu buğdayları gönül pazarında harmanlamayı nasip eylesin diyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, maziden atiye kurdukları köprünün her bir renginin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Bu ülkenin 85 milyon insanının her birinin birinci sınıf vatandaş olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yine hep altını çizerek ifade ettiğimiz gibi bizim ne terör örgütlerine ne sapkın akımlara ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Yasin Börü'nün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Yasin Börü gibi yavrularımızı maalesef Diyarbakır'da katledenleri biliyoruz ve onlar adına şu anda onların kurtuluşu için can simidi atan Bay Kemal'i de biliyoruz, onların yandaşlarını da biliyoruz ama bunlara asla prim vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Nasıl hep birlikte Türkiye isek nasıl hep birlikte Türk milletiysek nasıl hep birlikte tüm mazlumların ve mağdurların umuduysak Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine de yine hep birlikte kurmaya var mıyız? Türkiye yüzyılını kurarken izleyeceğimiz yol haritamız, medeniyetimizin ve tarihimizin önümüze serdiği işte bu müktesebattır. Bu yolda bizimle yürümek isteyen her bir insanımıza her bir gencimize kollarımız da yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Tabii gençlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz onlara gideceğiz. İşte bu salonu dolduran TÜGVA mensupları da ülkemizdeki gençlerimize ulaşma kanallarımızdan biridir, en önemlisidir. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin, gayretinizi arttırsın diyorum."

Türkiye'yi geçen 20 yılda nasıl asırlık eser ve hizmetlere kavuşturdularsa, Türkiye yüzyılının inşasını da birlikte gerçekleştireceklerini ifade eden Erdoğan, "Bizim gençliğimiz hep Ayasofya'nın açılması, inançlarımız ve değerlerimiz üzerindeki baskıların kalkması, bu özlemle, bu mücadeleyle geçti. Sultanahmet'in dili olsa da konuşsa. Hep öyle konuştuk. Oradaki Dikilitaş'ın önünden Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Ama Rabbim bu açılışı bize nasip etti." dedi.

Türkiye'nin maddi kalkınma unsurlarıyla birlikte manevi dünyasını gölgeleyen bu zincirlerden kurtulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerçi birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını ve ticaretini yapmayı sürdürmeye çalışıyor ama hamdolsun Türkiye artık bu zihniyetin hezeyanlarını aşmış olarak çok daha büyük hayallerin çok daha büyük hedeflerin peşindedir. Bu anlayışla kendi yaklaşımlarımızı kendi tekliflerimizi kendi icraatlarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlere güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Bu özgüven için de her türlü imkanı sağladık. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora her alanda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz alt yapıyı kurduk.

Kökenden inanca, kılık kıyafetten eğitime her konuda insanlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimizden, onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yeniliğin her devrimin her reformun türlü engellerle karşılaşacağını belirterek, "Benim karşımda şu anda muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Ama gençlerimizde bunların hepsini aşacak azmi, iradeyi, enerjiyi görüyorum." dedi.

Tarımda en büyük devrimlerden biri olan traktörü icat eden Henry Ford'un taşlandığını ama yoluna devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Galileo Galilei'nin zindana atıldığını ama tezinden vazgeçmediğini, engelli olduğu için yarışamayacağı söylenen Enzo Ferrari'nin pes etmediğini, dünyanın en iyi yarış arabasını yaptığını söyledi.

Büyüme hormonu yetersizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Lionel Messi'nin mücadeleye devam ederek dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu, oyun pistinde araba kullanırken "Beceriksiz" diye alay edilen Michael Schumacher'in dünyanın en iyi yarış pilotu seçildiğini anımsatan Erdoğan, bir ara duyma yetisini kaybeden Ludwig van Beethoven'in besteleriyle müzik tarihinin zirvesine yerleştiğini, uçma denemeleri alay edilerek karşılanan Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçarak tarihe geçtiğini, Haliç'in önüne gerilen demirleri aşamayacağı söylenen Fatih'in gemilerini karadan yürüterek İstanbul'u fethettiğini kaydetti.

Dünyaya ve insanlığa büyük hizmetleri olan bu isimlerin hiç birinin kendilerine dayatılan "yapamazsın", "edemezsin", "başaramazsın" telkinlerine kulak vermeyip, hedeflerine ulaştığını belirten Erdoğan, "Sizden ricam şu, hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı, çalışmanızı ve azmetmenizi istiyorum." dedi.

- "Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi başta olmak üzere her türlü teşviki yapacağız"

Gençlerin bu dinamizmlerini, bu potansiyellerini sapkın akımları öne çıkartmak suretiyle heba ettirmek isteyenlerin hangi sinsi hesaplar peşinde koştuklarını gayet iyi bildiklerini söyleyen Erdoğan, "Bu oyunların hepsinin de farkındayız. Geleceği tehdit altında olan toplumların düştüğü hataya ülkemizin de sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi başta olmak üzere, bu doğrultuda gereken her türlü tedbiri alacak, her türlü teşviki yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin her köşesinde yaydıkları üniversitelerle, yaptıkları yurtlarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, kurdukları atölyelerle, kütüphanelerle, gençleri hayallerine yaklaştırmak için her türlü çabayı gösterdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin heyecanı bizi de sarıyor. Yıl sonuna kadar inşallah, önümüzdeki yılı kastediyorum, İstanbul, Ankara, İzmir'de de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız. Dünyanın dört bir yanından farklı alanlarda başarı haberlerini aldığımız gençlerimizin sevinci de bizi kuşatıyor. Böyle evlatlara sahip olduğumuz için en az anne babaları kadar gurur duyuyoruz. TÜGVA gençliği, işte bu gençliktir."

Gençleri ayağa kalkmaya davet ederek, "Hep beraber inşallah şimdiden 2023'e mesajımızı verelim." diyen Erdoğan, "Hazır mıyız?" diye seslendiği gençlerle, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini tekrarladı.

Genel Kurul'un hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, yeni görev alacaklara başarı temenni etti. Erdoğan, "İnanıyorum ki çok daha ileri, çok daha ileri, çok daha ileri devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

- Notlar

Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Mahir Ünal ile TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile TÜGVA üyesi gençler katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu ve vakfın yeni başkanı İbrahim Beşinci gençlere seslendi.

Eminoğlu, hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Salonda "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair Sözümüz Var", "Ayasofya'nın Dirilişi Mescid-i Aksa'nın Özgürlüğe Kavuşmasının Habercisidir", "Yeni Yüzyıl, Türkiye'nin Yüzyılı Olacak" yazılı dev pankartlar asıldı.

