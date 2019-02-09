Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen genç kızı kırmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas mitingi sonrasında yanına gelen genç bir kızın ricasını geri çevirmeyerek ailesini telefonla aradı ve sohbet etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sivas Mitingi sonrasında yanına gelen iki gençle bir süre konuştu. Genç kızlardan birinin ricasını kırmayan Erdoğan, kızın babasını telefonla aradı. Genç kızın, ameliyat olduğu için gelemediği belirtilen babaannesiyle de konuşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşlı kadın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır duasında bulundu.
İki genç kızın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi elleriyle kahve ikram etmek istediği, Erdoğan'ın ise programı nedeniyle daveti kabul edemediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın aile ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntülerini, Twitter hesabından "Çok çalışacağız" notuyla paylaştı.
(AA)
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