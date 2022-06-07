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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

07.06.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlenirken, Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölge milli park oldu

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.

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