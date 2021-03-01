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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Halı sahalar açılıyor!

01.03.2021 20:41 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Halı sahalar açılıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni kararları da açıkladı. Kararlar arasında merakla beklenen halı sahalar da var. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni kararları da açıkladı.

HALI SAHALAR AÇILIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların düşük ve orta riskli illerde 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstereceğini açıkladı.

KIRMIZI-ÇOK YÜKSEK RİSK
TURUNCU-YÜKSEK RİSK
SARI-ORTA RİSK
MAVİ-DÜŞÜK RİSK

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HALI SAHA YAPILABİLECEK İLLER ŞU ŞEKİLDE

-Bursa
-Manisa
-Aydın
-Denizli
-Isparta
-Afyon
-Eskişehir
-Ankara
-Çankırı
-Bartın
-Karabük
-Kastamonu
-Çorum
-Yozgat
-Kırşehir
-Nevşehir
-Sivas
-Malatya
-Maraş
-Adana
-Hatay
-Antep
-Erzincan
-Tunceli
-Bayburt
-Erzurum
-Elazığ
-Kars
-Urfa
-Mardin
-Diyarbakır
-Bingöl
-Van
-Muş

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Recep Tayyip Erdoğan
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