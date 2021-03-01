Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Halı sahalar açılıyor!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni kararları da açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların düşük ve orta riskli illerde 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstereceğini açıkladı.
KIRMIZI-ÇOK YÜKSEK RİSK
TURUNCU-YÜKSEK RİSK
SARI-ORTA RİSK
MAVİ-DÜŞÜK RİSK
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