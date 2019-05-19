Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Mayıs 2019
Tebrikler @GalatasaraySK pic.twitter.com/HgZVeRO0YX
Meteoroloji duyurdu: Yarından itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Kadınlar o testi artık evde yapabilecek
Yeryüzündeki cennet! Hayran kaldılar
Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Oraya akın edecekler
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum