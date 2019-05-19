Mynet Trend

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

okan.akin okan.akin
SPOR  | 19.05.2019 21:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Galatasaray Kulübü'nün şampiyonluğunu kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.


PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
TT Stadı'nda dev gerilim! Tribüne gönderildiTT Stadı'nda dev gerilim! Tribüne gönderildi
Galatasaray - Başakşehir maçında olayGalatasaray - Başakşehir maçında olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan galatasaray

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran olay! Doktor koca avukat eşini vahşice öldürdü

Kan donduran olay! Doktor koca avukat eşini vahşice öldürdü

Yusuf Yazıcı ayrılığı açıkladı

Yusuf Yazıcı ayrılığı açıkladı

Galatasaray - Başakşehir maçında olay

Galatasaray - Başakşehir maçında olay

Toyota'nın efsane otomobili Supra geri döndü!

Toyota'nın efsane otomobili Supra geri döndü!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TT Stadı'nda dev gerilim! Tribüne gönderildi

TT Stadı'nda dev gerilim! Tribüne gönderildi

Galatasaray - Başakşehir maçında olay

Galatasaray - Başakşehir maçında olay

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Sergen'den F.Bahçelileri çıldırtan sözler!

Yusuf Yazıcı ayrılığı açıkladı

Yusuf Yazıcı ayrılığı açıkladı

Abdulkadir Parmak Trabzon sokaklarında davul çaldı

Trabzonsporlu futbolcu maç sonrası davul çaldı

Rıdvan Dilmen'den flaş transfer açıklaması: Rodallega başka bir takımla anlaşmış gibi

Rıdvan Dilmen flaş transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.