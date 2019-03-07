Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şenol Güneş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24'te konuk olduğu programda A Milli Takım ve Şenol Güneş'le ilgili konuştu. Erdoğan, Şenol Güneş'in milli takımda göreve gelmesine sevindiğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın sözleri...

"ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIMDA GÖREVE GELMESİNE SEVİNDİM"

"Şenol Güneş'in Milli takımda teknik direktörlük görevine gelmesine sevindim. İşin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı da başarılarla dolu bir teknik adamımız. Biz Şenol Güneş dünya üçüncülüğü kazandık. Böyle bir başarısı da var.

"ŞENOL GÜNEŞ LİGİMİZDEKİ OYUNCULARI ÇOK İYİ TANIYOR"

Şu anda Şenol Güneş bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcuların hepsinin puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden. Lucescu ile gençleşme olayı söz konusu oldu. Onu da kenara atmayalım. Şenol Güneş'in genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova maçlarında Şenol Güneş takımın başında olacak. İyi başlangıç yapılırsa arkası gelecek."

