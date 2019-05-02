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Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü 'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 02.05.2019 07:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yemek verdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, yemekten bir fotoğraf paylaşarak, "Külliye'de ilk kez" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından "Külliye'de ilk kez: #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği..." mesajı ile yemeğe ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

YEMEĞE KATILANLAR DUYGULARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'ne katılan ve Erdoğan ile aynı masada bulunan çeşitli meslek gruplarından işçiler duygularını dile getirdi.

Yemeğe katılan ve emekli olduktan sonra Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi için gönüllü ressamlık yapan Necdet Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi haklarını önemsemesi ve taşeron sorununu çözmesinin vatandaşlar için büyük bir nimet olduğunu belirtti.

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Erdoğan ile programda sohbet etme fırsatı bulduğunu aktaran Köylü, "Erdoğan'a Göbeklitepe'yi resmeden bir yağlı boya çalışmasını hediye etme fırsatı buldum. Cumhurbaşkanımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Taşeron ve güvenlikçiler hakkında yaptığı icraatlar inkar edilemez. Hayatları kurtuldu insanların. Benim yakinen şahit olduğum konular bunlar." diye konuştu.

Küçük bir kızı ölümden kurtaran işçi Oğuzhan Akgün ise davet için Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanıma, Belediye Başkanıma ve herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımla selamlaşma imkanı da bulmuş oldum. Herkesin işçi bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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