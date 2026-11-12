Cumhuriyet’le yaşıt 103 yıllık gelenek: Türbe Dede için kazanlar kuruldu!

Bağcılar'ın Mahmutbey Mahallesi'nde yaşayan Selanik göçmenlerinin kuşaktan kuşağa aktardığı Türbe Dede Pilav Günü, Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlendi. Hasan Gürsu Camii bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı.

Duanın ardından başlayan programda Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da kazan başına geçerek vatandaşlara etli pilav dağıttı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocukların bir araya geldiği etkinlikte, 103 yıllık gelenek bir kez daha yaşatıldı.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

"BİR MİLLETİN TEMEL DEĞERİ GELENEĞİ VE KÜLTÜRÜDÜR"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz da geleneğin önemine vurgu yaparak, "Bir milletin temel değeri geleneğidir, kültürüdür, medeniyetidir. Geleneğinizle, örfünüzle, adetinizle ve akrabalarınızla burada 103 yıldır Türkiye'de devam eden, Türkiye dışına da uzanan köklü bir geleneği yaşatıyorsunuz. 100 senedir bir geleneğin sürmesi hiç kolay değil. Emek verenleri burada şükranla anıyorum. Bu geleneğin nice 100 seneler boyunca kardeşliğimize, dostluğumuza ve millî birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum" diye konuştu.

"CUMHURİYET'LE YAŞIT GELENEK"

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise geleneğin Cumhuriyet'le yaşıt olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 100-103 yıl önce başlayan, Cumhuriyet'le de yaşıt olan bu geleneği sürdüren çok değerli Selanikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. 103 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Yunanistan'ın Kavala ilçesindeki Nayıp Köyü'nde başlayan bu gelenek, Yusufpaşa'nın vefatının ardından vasiyetiyle birlikte devam ettirilmiş. Bugün burada komşularıyla, akrabalarıyla birlikte 20 bin kişiye kadar ulaşan bir gelenek hâline geldi. İnşallah bizler de tarihimize sahip çıkarak bu kültürü gelecek nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"UNESCO SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAŞVURUMUZ KABUL EDİLDİ"

Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türbe Dede Pilav Günü geleneğinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamına alınması için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bizler dernek olarak bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımıza UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusunda bulunduk. Başvurumuz kabul edildi. Bu anlamda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle, Bağcılar Belediyesi ve diğer kurumlarımızla birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Türbe Dede Pilav Bayramı'mızın bundan sonraki yıllarda da yaşatılmasını, Bağcılar'ımıza, insanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır