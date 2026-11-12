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GTA 6 ön siparişleri 1 milyar doları aşmış olabilir: 10,3 milyona varan satış tahmini

Analiz şirketi Sensor Tower'ın en son tahminlerine göre GTA 6'nın PlayStation ve Xbox'taki ön satışları, iadeler hariç 10,3 milyona varan satışla şimdiden 1 milyar doları aştı.

GTA 6 ön siparişleri 1 milyar doları aşmış olabilir: 10,3 milyona varan satış tahmini
Enes Çırtlık

Dünyanın, tüm zamanların en büyük eğlence olayı olarak nitelendirilen 19 Kasım'daki GTA 6 çıkışına hazırlandığı belirtiliyor. Oyunun Rockstar Games ve Take-Two için milyarlarca dolarlık satış getirmesi ve yayıncının gelirini tarihte ilk kez 8,2 milyar dolara taşıması bekleniyor. Herkes GTA 6'nın çıkışta nasıl rakamlara ulaşacağını merak ederken, pek çok kişi oyunun GTA 5'in 2013'teki 1 milyar doları aşan dev çıkışını geride bırakmasını bekliyor.

GTA 6 ön siparişleri 1 milyar doları aşmış olabilir: 10,3 milyona varan satış tahmini 1

GTA 6 ÖN SİPARİŞLERİ TAHMİNİNDE İADELER DÜŞÜLDÜ

Sensor Tower'ın tahminleri iadeler düşülmüş net rakamlardan oluşuyor; yani beklenen geri ödeme ve iptal sayısı verilerden zaten çıkarılmış durumda. Sensor Tower'ın paylaştığı verinin, ön sipariş satışlarını fiilen temsil ettiği belirtiliyor.

Sony, kısa süre önce PS5'in 100 milyon sevkiyat eşiğini geçtiğini açıklamıştı. Sensor Tower da bunun sonucunda GTA 6 satışlarında PS5'in Xbox Series platformlarına göre daha büyük paya sahip olacağını belirtiyor.

GTA 6 ön siparişleri 1 milyar doları aşmış olabilir: 10,3 milyona varan satış tahmini 2

20 DOLARLIK YÜKSELTME OLAN ULTIMATE EDITION NASIL KAYDEDİLİYOR?

Take-Two, 2027 mali yılının ikinci çeyreğine (Temmuz-Eylül 2026) ilişkin sonuçlarında GTA 6'nın 20 dolarlık yükseltme paketi olan Ultimate Edition'ının bazı kısımlarının kayıtlarında teknik olarak Tekrarlayan Tüketici Harcaması (Recurrent Consumer Spending, RCS) olarak sayıldığını belirtti. Bu durum, GTA 6 tek oyunculu bir oyun olsa da Ultimate Edition nedeniyle teknik olarak mikro ödemelere sahip olacağı ve oyuna en baştan itibaren belirli ölçüde ertelenmiş gelir bağlanacağı anlamına geliyor.

GTA 6 ön siparişleri 1 milyar doları aşmış olabilir: 10,3 milyona varan satış tahmini 3

TAKE-TWO: ÖN SİPARİŞLER SONUÇ GARANTİSİ DEĞİL

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick kısa süre önce GTA 6 ön siparişlerinin "beklentilerin çok üzerinde" olduğunu belirtti. Ancak şirketin finansal sonuçlarını açıkladığı toplantının farklı bölümlerinde ön siparişlerin sonuçlara dair garanti vermediğini ve GTA 6 çıktığında rakamların kendini göstereceğini yineledi.

Kaynak: TweakTown

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